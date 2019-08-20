Владимир Путин накануне впервые отреагировал на массовые протесты в Москве

Соответствующее заявление он сделал во время визита в Париж.

На события в столице, вызванные отказом в регистрации независимых кандидатов в городскую думу, Путин не обращал внимания больше месяца. В дни массовых протестов и задержаний он уезжал из Москвы в Крым, либо ради погружения в батискафе на дно Финского залива.

Свое отношение он сформулировал накануне после встречи с Эммануэлем Макроном. Российский президент напомнил о праве граждан на мирные законные протесты и обязанности власти эти права реализовать. Впрочем, по мнению президента, никто не имеет права доводить ситуацию до абсурда и столкновений с властями. Нарушителей должны привлечь к ответственности.

Выступления оппозиции в столице напоминают Путину акции движения «желтых жилетов» во Франции, в ходе которых, по его данным, более 10 человек погибли, а несколько тысяч были ранены. Повторения этого в Москве власти не хотят. Незарегистрированным кандидатам, по словам Путина, следовало подавать в суд и добиваться регистрации на выборах там.

Президент Франции в свою очередь заметил, что представители «желтых жилетов» имели возможность представить своих кандидатов на выборах в Европарламент. По его словам, любой человек имеет право свободно выражать свое мнение.