Московский Спартак обыграл ЦСКА в центральном матче 6-го тура Премьер Лиги и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице.

Осечки лидеров в отчетном туре подогрели и без того сумасшедший интерес к матчу популярнейших столичных команд. Волнение передалось и игрокам. Так что поначалу переполненные трибуны Открытия Арены в эмоциональном плане переигрывали футболистов обеих команд. Первый тайм лучше удался армейцам. А вот после перерыва хозяева включились по полной. Жиго открыл счет ударом головой в падении. Марио Фернандес спустя 10 минут дальним ударом результат сравнял. Ну а в концовке тот же Жиго установил окончательный результат. Все три мяча в исполнении защитников— наглядное свидетельство того, что соперники разобрали друг друга основательно. Спартак победил в дерби. И даже наставник команды Олег Кононов сподобился на шутку, заверив, что не собирается делать из автора дубля центрфорварда. Спартак набрал 11 очков и вышел на 4 место.

Лидирует в Первенстве Зенит, у которого 14 очков. По 13 – в активе Локомотива и Краснодара.