Власти Китая использовали социальные сети для дискредитации акций протеста в Гонконге

В ходе внутренних расследований это выяснили компании Твиттер и Фейсбук. В результате они удалил около тысячи аккаунтов, которые использовались в интересах правительства КНР. Эти страницы «координировано сеяли политический раздор в Гонконге». В частности, они ставили под сомнение законность протестов и обвиняли участников в насилии.

Митинги и шествия демократических сил в бывшей британской колонии продолжаются с начала лета. Они собирают сотни тысяч, а иногда и более миллиона человек.