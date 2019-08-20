Пираты, которые захватили судно с россиянами у берегов Африки, вышли на связь

Об этом сообщает агентство РИА со ссылкой на компанию-работодатель. Грузовой корабль был атакован неделю назад в Камеруне. В экипаже были трое россиян и пятеро граждан Германии. Пока никаких требований похитители не выдвигают. Сообщается, что состояние похищенных нормальное, им передают лекарства от малярии. Между тем, в посольстве России в Камеруне агентству ТАСС сказали, что никаких контактов с похитителями пока не было.