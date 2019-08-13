Независимый профсоюз «Учитель» призвал московских педагогов не участвовать в работе избирательных комиссий на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель межрегионального союза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

«Учителей на протяжении многих лет постоянно обвиняют в том, что именно они виноваты во всевозможных подтасовках и обмане в избирательных комиссиях. Поэтому мы обращаемся к московским учителям с предложением подумать о том, как они будут смотреть в глаза своим ученикам, если они будут участвовать в работе избирательных комиссий. Нам, учителям, надо показывать некий образец поведения, в том числе, и гражданского. Поддерживать участие в избирательных комиссиях на нелегитимных, фактически несуществующих, выборах мы считаем неверным», — сказал он.

В.Луховицкий добавил, что, если на учителей будет оказываться давление в связи с отказом от работы на выборах, профсоюз обеспечит им поддержку.

«Формально принудить к участию невозможно, это не входит в учительские обязанности. Неформально — да, конечно. Поэтому если какой-то учитель откажется от участия в работе избирательных комиссий и к нему будут предприняты какие-то меры, то профсоюз «Учитель» постарается найти ему и юридическую, и информационную поддержку», — подчеркнул он.