В Китае успешно клонировали кота

Теперь местная компания Sinogеnе намерена организовать масштабный бизнес.

Котенку по имени Чеснок уже почти месяц. Ученые рассказали о нем только сейчас, потому что хотели сначала убедиться, что первое клонирование кота в Китае прошло успешно. По их словам, животное уже окрепло и никаких проблем со здоровьем у него не наблюдается.

Внешне Чеснок выглядит как точная копия своего предшественника, кошки породы Британская короткошёрстная. Тем не менее, отмечается, что характер и темперамент у котенка совершенно другой. В Sinogene Biotechnology планируют исправить эту проблему. Специалисты в будущем намерены передавать память питомца с помощью искусственного интеллекта или специального интерфейса.

В компании рассчитывают, что клонирование домашних животных будет пользоваться большим спросом. Кошка обойдется клиентам примерно в тридцать пять тысяч долларов, а собака, — в полтора раза дороже.

В дальнейшем Sinogene Biotechnology собирается клонировать лошадей, почтовых голубей и, если это будет возможно, исчезающие виды. Например, большую панду.

По данным статистики, в домах у китайцев живут более 90 миллионов кошек и собак.