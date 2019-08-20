Новый международный аэропорт Саратова сегодня принял первый регулярный рейс

Утром там приземлился самолет из Москвы. Аэропорт, названный «Гагарин», стал вторым в России, построенным с нуля. Структуры бизнесмена Виктора Вексельберга вложили в него более восьми миллиардов рублей. При этом не обошлось без недостатков, на которые уже указали авиаторы — в частности, «Гагарин» может принимать рейсы только в идеальную погоду. В аэропорту действительно предстоит еще многое доработать, — признал прилетавший в эти выходные в Саратов спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Сегодня же газета «Ведомости» сообщила, что целый ряд авиакомпаний решил сократить количество рейсов в «Гагарин». Оказывается, аэропортовые сборы в Саратове выросли в несколько раз.