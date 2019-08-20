Ребенка с инвалидностью не пустили на аттракцион в столице Забайкальского края. Об этом сообщает местное издание «Чита.ру» со ссылкой на маму мальчика, у которого ДЦП.

От инцидента в читинском парке дома офицеров у Анастасии Рябцевой и ее мужа остались боль и обида. Женщина с сыном собиралась прокатиться на нескольких каруселях. На своей странице в Instagram она уверяет, что раньше проблем с посещением не было. Семья каталась на лодочках и машинках.

Однако в этот раз персонал был против присутствия ребенка с инвалидностью на аттракционах. В качестве альтернативы предложили колесо обозрения. Впрочем, жительница усомнилась в возможности обеспечить безопасность ребенка.

Свою запись женщина проиллюстрировала фотографией сына в коляске и правилами посещения аттракциона «Вальс». В них говорится, что пользоваться им запрещено, в том числе лицам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Рябцева признает, что сотрудники парка соблюдают технику безопасности, но надеется, что найдут индивидуальный подход к каждому особенному ребенку.

Комментариев от руководства парка и властей Читы пока не было.