Независимый профсоюз учителей призывает московских педагогов не работать на сентябрьских выборах

Речь идет о членстве в избирательных комиссиях.

Профсоюзные активисты рассказали, что возмущены недопуском оппозиционных кандидатов к участию в столичных выборах, подавлением уличных протестов и возбуждением дела о массовых беспорядках. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление независимого профсоюза «Учитель». Там призывают школьных педагогов, входящих в состав избиркомов, подумать о том, как они «будут объяснять детям свое участие в имитации выборов». Кроме того, в организации выразили готовность помочь тем, кто подвергнется репрессиям за отказ работать на выборах в Мосгордуму или фальсифицировать их результаты. Глава профсоюза Всеволод Луховицкий, в свою очередь, отметил, что пока что заявление подписали только члены столичной организации – их чуть менее двадцати. В первичные структуры там намерены обратиться на следующей неделе, когда педагоги выйдут из отпуска.

Всего в Москве около трех с половиной тысяч участковых избирательных комиссий. Большинство из них работают именно в школах. Департамент образования и городской избирком пока на призыв профсоюза не отреагировали.