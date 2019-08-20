Маршрутка и еще пять машин столкнулись на востоке Подмосковья, два человека пострадали

Два человека получили травмы при столкновении маршрутного такси «Мерседес» и еще пяти автомобилей в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«В 08:20 мск на 28-м км Горьковского шоссе по направлению в Москву произошло столкновение грузовика «Мицубиси» с маршрутным такси «Мерседес», следовавшим в попутном направлении», — сказали в главке. После столкновения маршрутка протаранила еще четыре машины.

В ДТП, по предварительным данным, травмы получили два человека.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, ГАИ, врачи скорой помощи.

Движение транспорта на данном участке сильно затруднено.