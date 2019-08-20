В Токио сегодня начнется Семинар с участием представителей национальных олимпийских комитетов стран-участниц Игр 2020

В планах организаторов семинара – общение с делегациями стран-участниц будущих игр. А также знакомство гостей с объектами, которые возводятся к летней Олимпиаде 2020 года. Отмечается, что в мероприятии не смогут принять участие представители Северной Кореи. Правительство Японии еще на прошлой неделе дало разрешение на въезд делегации КНДР во главе с заместителем министра спорта Вон Гиль. Поскольку между двумя странами отсутствуют дипломатические отношения и прямое транспортное сообщение.

Однако Группа представителей правительства Северной Кореи отменила поездку своей делегации в Токио. Никак не объяснив причины отказа. По некоторым данным, Пхеньян может также проигнорировать чемпионат мира по дзюдо, который начнётся в японской столице 25 августа.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году спортсмены Северной Кореи выступали в девяти видах спорта. И завоевали 2 золотые медали