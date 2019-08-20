Патриарха Кирилла сегодня ждут на Соловецких островах

По данным местной прессы, этот визит мог и не состояться из-за недавнего взрыва ядерного реактора на севере страны.

Предстоятель церкви приезжает на Соловки почти каждый год, это связано с праздником Преображение господне, который отмечали накануне. Тем не мене, сегодня визит привлекает повышенное внимание журналистов. Этим летом с организацией поездки затянули, — писало информационное агентство «Северные новости». Сообщение о планах главы РПЦ появилось только в субботу вечером. Журналисты связали это со взрывом на военном полигоне на расстоянии около ста километров от островов. Западные СМИ утверждают, что он случился во время работ над гиперзвуковой ракетой с ядерным двигателем.

Инцидент произошел в минувший четверг, тогда радиационный фон кратковременно подскочил в шестнадцать раз. По версии прессы, патриарх Кирилл мог вообще отказаться от поездки в Архангельскую область, как это сейчас делают многие туристы.

Как ожидается, патриарх проведет на Соловках два дня.