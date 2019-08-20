Еще две российские станции слежения за ядерными испытаниями прекратили передачу информации

Таким образом их общее количество уже составляет четыре. Об этом объявила международная Организация Договора о запрещении ядерных испытаний. Передачу данных две станции Центральной России и в Сибири прекратили после недавнего взрыва ядерного реактора в Архангельской области. Международные эксперты ждут ответа из Москвы, когда возобновится передача информации об обстановке в стране.

Никакой угрозы в связи с инцидентом на военном полигоне под Северодвинском нет. Об этом заявил президент России Владимир

Путин журналистам перед началом переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Путин добавил, что «люди, которые, к сожалению, пострадали и погибли, безусловно, выполняли важнейшую государственную функцию». «Все они будут представлены к государственным наградам Российской Федерации», — заключил он.