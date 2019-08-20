Госпитализирован художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров. По данным телеканала РЕН-ТВ, у 85-летнего режиссера диагностировано двустороннее воспаление легких. Состояние Марка Захарова оценивается как тяжелое, но стабильное, он находится в реанимации. В театре о случившемся с художественным руководителем пока ничего не сообщают.

В Ленкоме только что подтвердили факт госпитализации. В театре надеются, что ничего серьезного не случилось и через два-три дня Марк Захаров может быть выписан. Об этом сообщает ТАСС.