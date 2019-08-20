Президент России впервые публично отреагировал на массовые акции протеста, проходившие в Москве. Владимиру Путину пришлось комментировать эту тему во время визита во Францию.

Также Владимир Путин провел параллели между событиями в Москве и акциями «желтых жилетов» в Париже. На это президент Франции Эммануэль Макрон заметил, что в его стране протестующие имели возможность голосовать за своих кандидатов на недавних выборах в Европарламент.