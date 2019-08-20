Независимый профсоюз «Учитель» призывает педагогов не работать на московских выборах. Об этом сообщает Радио Свобода. Профсоюзные активисты считают, что в условиях недопуска оппозиционных кандидатов и подавления уличных протестов, учителям не стоит быть членами избирательных комиссий. Как известно, большинство участков для голосования располагаются в школах и многие педагоги там работают. Профсоюз призывает учителей подумать, как они «будут объяснять детям свое участие в имитации выборов».