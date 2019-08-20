Крупнейшая европейская выставка видеоигр и интерактивных развлечений начнется сегодня в Германии

Ожидается, что она вызовет большой интерес. Gamescom считается второй по значимости в индустрии выставкой после американской E3. В последние годы на неё собирается более трехсот тысяч посетителей, и каждое лето этот показатель растет.

Ожидается, что на Gamescom приедут сотни компаний. Они представят видеоигры, мобильные приложения, гаджеты, игровые приставки и многое другое. Всё это будет сопровождаться презентациями и другими шоу с участием разработчиков, журналистов, блогеров и музыкантов сразу на нескольких сценах. В программе запланированы мероприятия от крупнейших компаний в индустрии, таких как Sony, Electronic Arts и Ubisoft.

В Германии серьезно относятся к Gamescom. Два года назад на выставку в Кёлне открывала канцлер Ангела Меркель.

Популярность видеоигр растет по всему миру и во всех возрастных категориях. Тем не менее, Всемирная Организация Здравоохранения признала чрезмерное увлечение таким хобби расстройством психики.