Суд в Бишкеке рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву
Политика обвиняют в коррупции. При попытке его задержать был убит один спецназовец, еще шесть были взяты в заложники.
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Политика обвиняют в коррупции. При попытке его задержать был убит один спецназовец, еще шесть были взяты в заложники.
Президент Путин — знаковая фигура в истории чеченского народа У нас не было школ, больниц, дорог. Свирепствовал международный терроризм. При поддержке Владимира Владимировича наш Первый Президент Ахмат-Хаджи Кадыров объявил войну этому злу. Сегодня Чечня превращена в цветущий и красивейший уголок Земли…
Дебаты. Взгляд на протест
К.Богомолов: Когда вы говорите, что шли на этот митинг согласованный, что дальше будет несогласованная акция, вы говорите за себя. Люди, москвичи туда приходили на согласованную акцию.
С.Пархоменко: Я лучше отношусь к москвичам. Я не считаю, что это стадо, что их можно пасти…
+ Владимир Путин: По поводу беспорядков в Москве «Ни власти, ни какие-то группы граждан не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда, либо до столкновения с властями. Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности»...