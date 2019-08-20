В аэропорту Сан-Франциско вводят запрет на продажу воды в пластиковых бутылках

Это связано с борьбой за защиту окружающей среды. Запрет распространится на все точки продажи бутилированной воды на территории аэропорта Сан-Франциско. Ее нельзя будет купить в ресторанах, кафе и автоматах. Пассажирам рекомендуют брать с собой многоразовые бутылки, покупать алюминиевые или стеклянные емкости.

Всем предложат приобрести многоразовую тару, которую можно будет наполнять водой в специализированных станциях на территории аэропорта. Запрет не распространяется на сладкие газированные напитки, чаи и соки. Не исключено, что в случае нарушения новых правил, начнут взимать штрафы. Однако руководство воздушной гавани надеется, что применять жесткие меры не потребуется.

В аэропорту уже действует ограничение на продажу еды в пластиковых контейнерах, запрещено продавать пластиковые соломинки для напитков.

5 лет назад местные власти первыми в США приняли закон о запрете на использование полиэтиленовых пакетов.