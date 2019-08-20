В Саратове откроется новый международный аэропорт Гагарин

Он должен прийти на смену старой воздушной гавани — «Центральному», который закроется в среду. Новый саратовский аэропорт расположился в 20 км от областного центра. По данным губернатора региона, общий объем инвестиций в него составил более 21 млрд рублей без учета расходов на транспортную инфраструктуру.

В воскресенье первый тестовый рейс в аэропорт Гагарин совершил лоукостер «Победа». На его борту находились гендиректор компании Андрей Калмыков, бизнесмены, чиновники, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин.

При этом Калмыков обратил внимание на то, что новый саратовский аэропорт сертифицирован только по первой категории Международной организации гражданской авиации. Это означает, что гавань сможет принимать рейсы только в идеальных погодных условиях.

Руководитель Росавиации Александр Нерадько пообещал довести аэродром до более высоких категорий к лету следующего года. В свою очередь, гендиректор авиакомпании S7 Владимир Объедков пожаловался на слишком высокие тарифы на обслуживание перевозчиков.

Саратовский аэропорт Гагарин — второй в истории современной России, построенный с нуля. Первым почти два года назад стал аэропорт Платов в Ростове-на-Дону.