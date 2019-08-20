Прокуратура закрыла уголовное дело о покупке лекарства для больного эпилепсией

Ранее по подозрению в контрабанде психотропных веществ была задержана женщина, заказавшая препарат для своего сына.

Транспортная прокуратура признала возбуждение дела о покупке лекарства «Фризиум» незаконным из-за отсутствия данных, «образующих объективную сторону преступления». По словам представителя ведомства Александра Куренного, материалы отправили на дополнительную процессуальную проверку в Московскую таможню.

О задержании москвички, купившей незарегистрированный в России «Фризиум», на прошлой неделе рассказала директор детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава. Представители Федеральной таможенной службы уточнили, что женщина получила 600 таблеток для своего 25-летнего сына, страдающего эпилепсией.

Чиновники также уточнили, что обвинений ей предъявлено не было и она проходит свидетелем по делу о контрабанде психотропных веществ.

В июле таможенники задержали другую москвичку при похожих обстоятельствах — она получала на почте «Фризиум» для своего неизлечимо больного сына. Полиция не стала возбуждать дело.