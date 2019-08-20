Запрещённая в РФ террористическая группировка «Исламское государство» наращивает силы в Ираке и Сирии

Исламисты восстанавливают источники финансирования, сообщает газета The New York Times со ссылкой на военные и разведывательные источники в США и Ираке. По сведениям издания, в ряды террористической организации мобилизовано около 18 тысяч человек. В основном, это беженцы.

Военная операция против группировки «Исламское государство» началась в 2015 году. В ней участвовали США и их союзники, а также Россия. Владимир Путин заявил о разгроме исламистов в Сирии в апреле прошлого года. В России террористическая группировка «Исламское государство» запрещена.