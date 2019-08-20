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06:15, 20 августа 2019

Путин заявил, что во время беспорядков во Франции пострадали 2 тысячи полицейских и сравнил их с протестами в Москве

Президент сказал, что не желает повторения подобных событий в российской столице. Это было на совместной пресс-конференции лидеров России и Франции. В свою очередь, президент Эммануэль Макрон счел такое сравнение некорректным. По его словам, нужно различать свободу выражения мнения и вопросы соблюдения общественного порядка, передает ТАСС.

СК расследует ряд уголовных дел после акции в Москве 27 июля. Задержанных обвинили в насилии в отношении полицейских и сотрудников Росгвардии, в частности, из-за попытки поднять забрало шлема и брошенного бумажного стаканчика.



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