Сегодня пройдут первые матчи раунда плей-офф футбольной Лиги Чемпионов

Всего 12 команд сыграют на этой стадии турнира. Шесть победителей по итогам двухраундового противостояния смогут продолжить выступление на групповой стадии ЛЧ. Проигравшие отправятся в Лигу Европы.

ЧФР Клуж начал выступление раньше всех оставшихся в сетке участников. Сумев преодолеть уже два раунда квалификации. Теперь Чемпион Румынии сразится в пражской Славией.

Интерсеной предсатвляется пара АПОЭЛ — Аякс, И тем, и другим играть на групповой стадии ЛЧ — не в диковинку. Хотя успехи голландското клуба в последние годы повесомее. Эту встречу покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ».

Наконец в очном противостоянии сойдутся ЛАСК и Брюгге. Чемпионы Австрии и Бельгии соответственно.

Российский Краснодар свой первый матч против Олимпиакоса проведет в Греции завтра.