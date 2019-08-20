Он должен прийти на смену Переходному военному совету, пришедшему к власти в результате переворота. Состав Суверенного совета должен был быть оглашен еще в воскресенье. В него, согласно подписанной декларации между военными и гражданской оппозицией, должны войти представители обеих сторон.

Впрочем, в альянсе «За свободу и перемены» попросили дать паузу на согласование участников Суверенного совета. В его составе должны быть пять представителей военных и пять гражданских деятелей. Еще один человек, как предполагается, будет избран общим голосованием.

Новый орган власти — также временный, ранее было подписано соглашение, по которому он будет действовать в течение трехлетнего переходного периода. И в Переходном военном совете, и в оппозиционном движении «За свободу и перемены» надеются, что это поможет преодолеть многомесячный политический кризис и остановить протесты, в которых погибли уже более сотни человек.

В апреле военный переворот привел к смещению находившегося у власти 30 лет президента Судана Омара аль Башира. Накануне в столице страны Хартуме над бывшим суданским лидером стартовал судебный процесс.