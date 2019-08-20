Суд в Киеве рассмотрит жалобу на продление ареста Кирилла Вышинского
Главный редактор информагенства «РИА Новости-Украина» обвиняется в госизмене. Журналист был задержан в мае прошлого года. Российские власти требуют его освобождения.
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Главный редактор информагенства «РИА Новости-Украина» обвиняется в госизмене. Журналист был задержан в мае прошлого года. Российские власти требуют его освобождения.
Президент Путин — знаковая фигура в истории чеченского народа У нас не было школ, больниц, дорог. Свирепствовал международный терроризм. При поддержке Владимира Владимировича наш Первый Президент Ахмат-Хаджи Кадыров объявил войну этому злу. Сегодня Чечня превращена в цветущий и красивейший уголок Земли…