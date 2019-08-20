Авиакомпании решили сократить количество рейсов в новый аэропорт Саратова
Как пишут «Ведомости», это связано с тем, что из-за его строительства аэропортовые сборы в регионе выросли в несколько раз. Новый аэропорт «Гагарин» начнет работу этим утром.
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Как пишут «Ведомости», это связано с тем, что из-за его строительства аэропортовые сборы в регионе выросли в несколько раз. Новый аэропорт «Гагарин» начнет работу этим утром.
Президент Путин — знаковая фигура в истории чеченского народа У нас не было школ, больниц, дорог. Свирепствовал международный терроризм. При поддержке Владимира Владимировича наш Первый Президент Ахмат-Хаджи Кадыров объявил войну этому злу. Сегодня Чечня превращена в цветущий и красивейший уголок Земли…