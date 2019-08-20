Владимир Путин сравнил московские протесты с выступлениями «желтых жилетов» во Франции

С ним не согласился Эммануэль Макрон. Французский президент напомнил, что движение «желтых жилетов» имело возможность представить своих кандидатов на недавних выборах в Европарламент. «Нужно различать свободу выражения мнения и вопросы соблюдения общественного порядка», — отметил Макрон, передает ТАСС.

Президент России впервые за месяц высказался о массовых протестах в столице. Владимир Путин сделал это во время визита во Францию. Протесты в Москве начались из-за недопуска к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.