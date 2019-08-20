Еще две российские станции перестали передавать информацию о ядерных испытаниях после взрыва под Архангельском

Речь идет о станциях на Чукотке и Алтае, которые входят в систему международного мониторинга. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на Организацию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Ранее ее представитель сказал ТАСС, что 10 августа из-за перебоев со связью перестали передавать данные российские станции в подмосковной Дубне и Кирове. Как полагает Wall Street Journal, это может быть связано со взрывом 8 августа на военном полигоне под Архангельском. Тогда испытали ракету на радиоизотопных источниках питания. По словам специалистов, взорвался малогабаритный ядерный реактор. Погибли пять ученых-ядерщиков и двое военных.

Президент России накануне впервые прокомментировал инцидент. Во время визита во Францию Владимир Путин сказал, что никакой угрозы населению нет.