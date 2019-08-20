Хабаровск готовится к защите от паводка

Уровень реки Амур достиг опасной отметки.

Вода в Амуре у Хабаровска поднялась почти до 6 метров. Ожидается, что максимальная отметка возле города не должна превысить 630 см. По прогнозам Дальневосточного управления Росгидромета, в ближайшие сутки уровень Амура вырастет еще. Однако специалисты отмечают, что темпы подъема реки вблизи города стали замедляться. В течение недели вода будет прибывать в других реках Хабаровского края. Угроза подтоплений может возникнуть в ряде сел. В зоне паводка находятся жилые дома, приусадебные и земельные участки. Уже подтоплено около 2 тысяч дач.

Вторая дамба должна защитить от волны паводка на Амуре, ее строительство идет в Хабаровске в районе стадиона имени Ленина. Для насыпи используют 5 тыс. кубометров сланца.

Режим ЧС регионального характера сохраняется в Хабаровске с 29 июля.