США провели испытание крылатой ракеты, ставшее первым после выхода из соглашения с Россией

Речь идет о договоре, запрещавшем ракеты средней и меньшей дальности – он перестал действовать в начале августа.

Крылатая ракета была запущена в воскресенье с острова Сан-Николас у побережья Калифорнии. Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона. Снаряд поразил цель на расстоянии свыше 500 километров. Американские военные подчеркнули, что собранные в ходе испытания данные послужат основой для дальнейшей модернизации ракет средней дальности.

Ранее о подготовке запуска писали агентство Reuters и телеканал CNN. Источник последнего в Пентагоне назвал испытание ответом администрации президента Дональда Трампа на многолетнее несоблюдение Россией договора РСМД.

Согласно условиям соглашения, заключенного еще в 1988 году между США и Советским Союзом, стороны обязывались не производить и не испытывать ракеты дальности от 500 до 5,5 тысяч километров. 2 августа Вашингтон объявил о выходе из договора, Москва также подтвердила его прекращение.

Ранее российский президент Владимир Путин пообещал начать разработку ракет в том случае, если США первыми развернут свое производство этого оружия.