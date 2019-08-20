После взрыва на полигоне в Архангельской обл. еще 2российские станции перестали передавать данные о ядерных испытаниях

После взрыва на военном полигоне в Архангельской области еще две российские станции перестали передавать данные о ядерных испытаниях. По сведениям «Уолл-стрит джорнэл», речь идет о станциях на Чукотке и Алтае. Ранее сообщалось, что перестали передавать данные станции в подмосковной Дубне и Кирове. Все эти объекты входят в международную систему мониторинга ядерных испытаний. Россия эти сообщения не комментировала.

Никакой угрозы в связи с инцидентом на военном полигоне под Северодвинском нет. Об этом заявил президент России Владимир

Путин журналистам перед началом переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Путин добавил, что «люди, которые, к сожалению, пострадали и погибли, безусловно, выполняли важнейшую государственную функцию». «Все они будут представлены к государственным наградам Российской Федерации», — заключил он.