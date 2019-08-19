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22:59, 19 августа 2019

Авиакомпания «Победа» не  подтверждает жесткую посадку своего пассажирского борта в  армянском аэропорту Гюмри

При этом в «Победе» не исключил касания хвостовой «пятой» самолета взлетно-посадочной полосы. По  данным Комитета гражданской авиации Армении, во время посадки самолёт задел задней частью взлетно-посадочную полосу и  получил повреждения в  хвостовой части. Пострадавших нет. Этим рейсом летели 173 пассажира. Для совершения обратного рейса в  Гюмри выслан резервный борт.

Инцидент с самолетом «Победы» в  Армении произошел при заходе на  второй круг, сообщила журналистам представитель авиакомпании Елена Селиванова, передает «Интерфакс».

«Подозрение на касание хвостовой пятой, предназначенной для защиты фюзеляжа, при уходе самолета на второй круг», — сказала она.



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