Авиакомпания «Победа» не  подтверждает жесткую посадку своего пассажирского борта в  армянском аэропорту Гюмри

При этом в «Победе» не исключил касания хвостовой «пятой» самолета взлетно-посадочной полосы. По данным Комитета гражданской авиации Армении, во время посадки самолёт задел задней частью взлетно-посадочную полосу и получил повреждения в хвостовой части. Пострадавших нет. Этим рейсом летели 173 пассажира. Для совершения обратного рейса в Гюмри выслан резервный борт.

Инцидент с самолетом «Победы» в Армении произошел при заходе на второй круг, сообщила журналистам представитель авиакомпании Елена Селиванова, передает «Интерфакс».

«Подозрение на касание хвостовой пятой, предназначенной для защиты фюзеляжа, при уходе самолета на второй круг», — сказала она.