Власти Петербурга перед выборами распределили между журналистами больше 120 миллионов рублей

В списке тех, кто получил гранты, оказались издания, связанные с избирательной кампанией врио губернатора Александра Беглова.

Выделением грантов за месяц до губернаторских выборов занимался комитет по печати при правительстве Санкт-Петербурга. В общей сложности деньги разделили между 84 проектами, пишет интернет-издание Znak.com. Самую большую сумму – 25 миллионов рублей – получил канал «Теледом» на создание пяти программ. Городскому телеканалу «Санкт-Петербург» дали 18 миллионов. Еще один крупный грант в размере 5,5 миллионов достался телеканалу «Залив ТВ», связанному с муниципальным депутатом Николаем Заборовским, который идет на выборы от «Единой России». Более миллиона рублей получила компания «В любимом городе» на выпуск одноименной газеты. При этом корреспондент Znak.com сегодня стал первым посетителем сайта издания. В основном там публикуют новости о деятельности властей Петербурга. Отмечается также, что единственным оппозиционным СМИ, которому дали грант, оказался сайт MR7 – ему досталось 300 тысяч рублей.

Одно из самых популярных интернет-изданий Петербурга – «Фонтанка.ру» — осталось без грантов.