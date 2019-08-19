С телережиссера Дмитрия Васильева сняли обвинения в массовых беспорядках в Москве 27 июля

Как сообщил ТАСС адвокат Александр Зинуров, его подзащитный переведен в статус свидетеля. Сегодня же еще одному фигуранту «московского дела» о массовых беспорядках Даниле Беглецу переквалифицировали обвинение. Теперь его обвиняют только в применение насилия в отношении представителя власти. Политолог Кирилл Рогов не исключает, что следствию вообще не удастся доказать факт массовых беспорядков в столице.

Дело о «массовых беспорядках» возбудили после акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля.