С телережиссера Дмитрия Васильева сняли обвинения в массовых беспорядках в Москве
С телережиссера Дмитрия Васильева сняли обвинения в массовых беспорядках в Москве. По словам адвоката Александра Зинурова, Васильев переведен в статус свидетеля.
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С телережиссера Дмитрия Васильева сняли обвинения в массовых беспорядках в Москве. По словам адвоката Александра Зинурова, Васильев переведен в статус свидетеля.
Президент Путин — знаковая фигура в истории чеченского народа У нас не было школ, больниц, дорог. Свирепствовал международный терроризм. При поддержке Владимира Владимировича наш Первый Президент Ахмат-Хаджи Кадыров объявил войну этому злу. Сегодня Чечня превращена в цветущий и красивейший уголок Земли…