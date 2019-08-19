Владимир Путин заверил, что никакой угрозы в связи с инцидентом на военном полигоне под Северодвинском нет

Выступая перед переговорами с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Путин сказал, что радиационный фон в регионе не превышен. Ситуацию контролируют эксперты, в том числе и независимые. Сам он получает доклады от военных и гражданских специалистов. Как сказал президент, те, кто пострадал или погиб, безусловно, выполнял важнейшую государственную функцию.

Напомню, жертвами взрыва при испытании ракеты с реактивно-двигательной установкой 10-го августа стали 5 сотрудников Росатома и трое военных. Вся информация о самих испытаниях и их последствиях засекречена.