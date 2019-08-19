Виновники столкновений с полицией на митингах в Москве должны ответить по закону

Об этом перед переговорами с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил Владимир Путин. По его словам, граждане имеют право на мирные протесты, и власть должна обеспечить реализацию этих прав. Но никто, добавил Путин, не имеет права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до столкновений.

Отмечу, что Путин впервые выразил отношение к московским протестам, вызванным недопуском независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.