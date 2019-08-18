В детском хосписе подтвердили отмену уголовного дела о покупке за рубежом лекарства для ребенка больного эпилепсией

Заместитель директора детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава подтвердила отмену уголовного дела в отношении матери, заказавшей за рубежом незарегистрированный в России препарат для ребенка больного эпилепсией. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы очень рады, что уголовное дело закрыто. Теперь маме мальчика не придется приходить к следователю и давать показания, она сможет заниматься ребенком», – сказала она.

Л. Мониава добавила, что их учреждение очень обеспокоено тем, что данного препарата у многих детей, страдающих эпилепсией, до сих пор нет.

«До тех пор пока это лекарство не станет доступным для детей, смогут возникать все новые и новые уголовные дела. Родители все время находятся под угрозой уголовного преследования», – подметила Л. Мониава, которая уже не раз обращала внимание чиновников и властей на данную проблему.

Раннее в СМИ сообщалось, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за рубежом незарегистрированный в России лекарственный препарат «Фризиум».