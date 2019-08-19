Владимир Путин впервые высказался о протестных акциях в Москве

По итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем акроном Путин называл очевидными причины, по которым несколько десятков кандидатов не были допущены к голосованию. При этом президенты разошлись в оценке протестов в своих странах.

Рост протестных настроений в нашей стране Путин связал с электоральным циклом, однако, по его словам, Россия дает людям выражать свой протест, а законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.