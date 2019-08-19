РАН, возможно, получит право присуждать звание «почетный профессор РАН» общественным, культурным и  госдеятелям

Российская академия наук, возможно, получит право присуждать звание «почетный профессор РАН» государственным, общественным и культурным деятелям. Проект постановления правительства, вносящий поправки в устав академии, разработан в Минобрнауки и вынесен на общественное обсуждение.

Ныне действующий устав академии позволяет ей присваивать почетные звания только ученым. В связи с этим в январе РАН не смогла присвоить звание почетного профессора патриарху Кириллу.