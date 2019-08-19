Двое фигурантов дела о трагедии в Одессе 2-го мая 14-го года выпущены на свободу под залог. Это россиянин Евгений Мефедов и украинец Сергей Долженков. Как сообщил ТАСС их адвокат Валентин Рыбин, сумма залога составила в пересчете с гривны около 6-ти тысяч долларов за каждого. Необходимая сумма была собрана при активном содействии депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы» Николая Скорика. За фигурантами остается ряд процессуальных обязательств.

2-го мая 14-го года в Одессе в ходе массовых беспорядков и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, более 200 пострадали.