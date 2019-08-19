Владимир Путин назвал очевидными причины, по которым ряд кандидатов не был допущен к региональным выборам и  в МГД

Владимир Путин назвал очевидными причины, по которым ряд кандидатов не был допущен к региональным выборам, в том числе в Мосгордуму. Выступая по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, среди таких причин Путин назвал фальсификацию подписей в поддержку тех или иных кандидатов.

Напомню, к предстоящим в сентябре выборам в столичный парламент не допущены 57 человек, в том числе и оппозиционные кандидаты, большинство из которых находится под административным арестом за нарушение правил проведения публичных акций.