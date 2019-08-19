С фигуранта «московского дела» Дмитрия Васильева сняли все подозрения

Об этом рассказал ТАСС его адвокат Александр Зинуров, официально информация пока не подтверждена.

Телережиссера Дмитрия Васильева перевели в статус свидетеля по делу о массовых беспорядках. По словам адвоката, это происходит автоматически после того, как истекут 10 суток с момента его задержания. В случае с Васильевым срок закончится грядущей ночью. Сегодня он явился в Следственный комитет и получил свои личные вещи, изъятые при задержании. Из этого Зинуров сделал вывод, что подозрения с его подзащитного уже сняты. При этом в беседе с «Интерфаксом» адвокат не исключил, что в ходе предварительного расследования статус Васильева может снова измениться, если следствие установит какие-то новые обстоятельства.

Телережиссер был задержан 9 августа и помещен в изолятор временного содержания. При этом у него забрали инсулин, несмотря на заболевание диабетом. На следующий день Васильев попал в реанимацию. Следователь попросил отправить подозреваемого в СИЗО, но Басманный суд не стал рассматривать ходатайство без самого фигуранта.

Адвокат Зинуров добавил, что Васильева сегодня выпишут из больницы, а уже завтра он собирается выйти на работу.