Прокуратура отменила уголовное дело против матери больного ребенка, которая через интернет пыталась купить незарегистрированный в России препарат Фризиум. Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, подтверждений контрабанды наркотиков не выявлено. Материалы направлены на дополнительную процессуальную проверку в московскую таможню. Несмотря на закрытие одного конкретного дела больные дети все равно не получают необходимых лекарств, а их родители боятся уголовного преследования. На это обращает внимание директор фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава.

Месяц назад по аналогичному делу была задержана Елена Боголюбова. В ее случае уголовного преследования также удалось избежать.