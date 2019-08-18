СК не стал предъявлять обвинения по делу о «массовых беспорядках» 27 июля режиссеру Васильеву

Следственный комитет не стал предъявлять обвинения по делу о «массовых беспорядках» в Москве 27 июля режиссеру Дмитрию Васильеву. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Александр Зинуров.

«Моего подзащитного вызвали в Следственный комитет, чтобы вернуть личные вещи, которые были изъяты при задержании. Рюкзак был возвращен. Никакого обвинения предъявлено не было, никаких уведомлений или заявлений о том, что необходимо явиться в Следственный комитет также не было. Таким образом, статус подозреваемого согласно закону уже отпадает, поскольку девять полных дней для предъявления обвинения истекают сегодня», — сказал он.

А.Зинуров подчеркнул, что следователь не сообщал ему о том, что Д.Васильев перестал быть подозреваемым по делу. Адвокат подчеркнул, что следствие еще не завершено и обвинение Д.Васильеву могут предъявить в любой момент.

А.Зинуров отметил, что Д.Васильев чувствует себя хорошо и сегодня выписывается из больницы.

Ранее Д.Васильев был задержан и допрошен в качестве подозреваемого по делу о «массовых беспорядках» в Москве 27 июля.

Во время допроса сотрудники полиции изъяли у Д.Васильева глюкометр и инсулин, в результате чего он был госпитализирован из-за резкого повышения уровня сахара в крови.

Басманный суд Москвы отказался рассматривать ходатайство следствия о помещении Д.Васильева под арест. После этого он был освобожден из-под стражи 12 августа в связи с истечением срока его задержания.