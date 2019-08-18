Троицкий суд Москвы вернул дело политика Яшина в отдел полиции для устранения недостатков – адвокат

Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина в отдел полиции для устранения недостатков. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат политика Михаил Бирюков.

«Только что мы с Ильей Валерьевичем подали заявление о его освобождении под обязательство о явке и ждем решения руководства МВД, поскольку это в компетенции руководителя отдела внутренних дел «Троицкое» освободить его до даты суда», — сказал он.

Дата суда еще не определена, добавил адвокат.

Вчера И.Яшина повторно задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 10 суток административного ареста за организацию несогласованной акции у Мосгоризбиркома 14 июля.

За последний месяц И.Яшин уже трижды был отправлен под административный арест по различным обвинениям, связанным с несогласованными массовыми акциями в Москве.

Летом 2019 года в Москве проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Ранее Мосгоризбирком отказался зарегистрировать в качестве кандидатов независимых политиков, в том числе И.Яшина. Они утверждают, что такое решение было политически мотивировано и незаконно.