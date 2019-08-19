Агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта более 20 российским банкам
Среди них такие крупнейшие кредитный организации, как Сбербанк, ВЭБ и Газпромбанк.
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Среди них такие крупнейшие кредитный организации, как Сбербанк, ВЭБ и Газпромбанк.
Президент Путин — знаковая фигура в истории чеченского народа У нас не было школ, больниц, дорог. Свирепствовал международный терроризм. При поддержке Владимира Владимировича наш Первый Президент Ахмат-Хаджи Кадыров объявил войну этому злу. Сегодня Чечня превращена в цветущий и красивейший уголок Земли…