С телережиссера Дмитрия Васильева сняли обвинения в массовых беспорядках в Москве 27 июля

Как сообщил ТАСС адвокат Александр Зинуров, его подзащитный переведен в статус свидетеля. По словам адвоката, Васильева сегодня выписывают из больницы, завтра он выходит на работу. У больного диабетом режиссера следователь после задержания отобрал инсулиновые препараты и Васильеву потребовалась госпитализация. Суд по мере пресечения не состоялся, позже Васильева отпустили в связи истечением срока задержания.