Прокуратура отменила возбуждение уголовного дела против матери больного ребенка, которая через интернет пыталась купить не зарегистрированный в России препарат Фризиум. Как сообщил ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, в ходе доследственной проверки подтверждений контрабанды наркотиков и психотропных веществ не выявлено. По его словам, материалы направлены на дополнительную процессуальную проверку в московскую таможню.